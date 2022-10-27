Белоцерковская предсказала Собчак проблемы с законом ещё полгода назад
2022-10-27 14:00
Журналистка Вероника Белоцерковская полгода назад давала Ксении Собчак интервью и сделала ей расклад на картах таро, предсказав проблемы с правосудием. Так и случилось.
6 месяцев назад Ксения Собчак брала интервью у Ники Белоцерковской. В процессе общения гостья сделала Ксении расклад на картах таро.
Белоцерковская заявила, что Собчак ждут проблемы с законом через полгода. Правда, Ксения Анатольевна выкрутиться, а поможет ей в этом могущественный покровитель-чиновник.
Сегодня видео обрело вторую популярность, так как пророчество сбылось.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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