МИД Литвы сообщило, что не исключено внесение Собчак в черный список

В МИД Литвы сообщили, что Ксению Собчак могут внести в черный список, если для этого будут причины.

Руководитель МИД Литвы Габриелюс сообщил, что российскую журналистку Ксению Собчак могут включить в санкционный список государства, если будут причины тому.

Ландсбергис заявил, что, по собранным данным, Собчак прибыла в Литву по израильскому паспорту. По словам госслужащего, граждане Израиля вправе пересекать границу ЕС и находиться на его территории на протяжении 90 дней.

Ландсбергис утверждает, что Ксения Анатольевна не нарушала порядка, а пограничники выполнили все в соответствии с действующим законодательством прибалтийского государства.