МИД Литвы сообщило, что не исключено внесение Собчак в черный список
2022-10-27 14:10
В МИД Литвы сообщили, что Ксению Собчак могут внести в черный список, если для этого будут причины.
Руководитель МИД Литвы Габриелюс сообщил, что российскую журналистку Ксению Собчак могут включить в санкционный список государства, если будут причины тому.
Ландсбергис заявил, что, по собранным данным, Собчак прибыла в Литву по израильскому паспорту. По словам госслужащего, граждане Израиля вправе пересекать границу ЕС и находиться на его территории на протяжении 90 дней.
Ландсбергис утверждает, что Ксения Анатольевна не нарушала порядка, а пограничники выполнили все в соответствии с действующим законодательством прибалтийского государства.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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МИД Литвы сообщило, что не исключено внесение Собчак в черный список
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