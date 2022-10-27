Макро-изображение муравья вызвало ужас у поклонников конкурса Nikon Small World Competition

Исследователи из Университета Вюрцбурга и Университета Гонконга рискнули сделать осторожную оценку: в общей сложности по нашей земле ползает около 20 квадриллионов муравьев.

«Мы предполагаем, что общая биомасса составляет 12 мегатонн сухого углерода. Это соответствует 20 процентам биомассы человечества», — говорится в исследовании.

Их явно большинство, но поначалу муравьи не кажутся особенно опасными. В анимационных фильмах, таких как «Муравей» или «Большой ползун», насекомые показаны в виде милых букашек. Однако новый крупный план муравья дает понять, что реальность намного страшнее.

В Твиттере отреагировали на макро-изображение с долей страха: «Картинка из фильма ужасов?»

С 1975 года японский производитель фотоаппаратов Nikon начал определять лучшие изображения под микроскопом года на конкурсе Nikon Small World Competition. 2022 год не стал исключением: в начале октября организаторы объявили победителей фотоконкурса этого года.

Впечатляющее изображение эмбриона передней части стопы мадагаскарского дневного геккона заняло первое место.

Однако бурное обсуждение в Интернете вызвала совсем другая картина: многократное увеличение муравьиного облика доктором С. Эугениюс Каваляускас из Литвы.