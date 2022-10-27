Минобороны РФ: ВСУ вновь пошли в наступление на Купянском, Лиманском и Николаевском направлениях
Украинские войска продолжают попытки наступления на различных направлениях фронта.
Министерство обороны Российской Федерации в ходе очередного брифинга рассказало о ходе боев на территории Украины.
Из заявления следует, что российские соединения отбивают атаки Вооруженных сил Украины на трех различных направлениях.
Первое направление - это Купянское. Там в ходе боев были уничтожены около 60 военнослужащих украинской армии.
"ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожено до 60 украинских военных и боевиков", - говорится в сообщении. Также наступление велось на Николаево-криворожском направлении. Там также ликвидированы 60 человек.
Третье направление - Краснолиманское. Там российские войска отразили наступление и уничтожили 120 солдат.
Опубликовано: Николай Скира
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