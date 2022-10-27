Катар снимет ограничения на въезд туристов перед чемпионатом мира по футболу
2022-10-27 14:23
Катар с 1 ноября снимает ограничения на въезд иностранных туристов перед чемпионатом мира по футболу.
Катар снимет ограничения на въезд иностранных туристов перед чемпионатом мира по футболу с 1 ноября, сообщило агентство ATOP.
Болельщикам, прибывающим в страну, больше не придется делать ПЦР-тесты или регистрироваться перед прибытием в приложении Ehteraz Health.
При этом, по решению властей Катара, посетить страну можно будет только при наличии Hayya card (аналог паспорта болельщика Fan-id - прим. ред.).
Опубликовано: Максим Алексеев
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