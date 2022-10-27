Катар снимет ограничения на въезд туристов перед чемпионатом мира по футболу

Катар с 1 ноября снимает ограничения на въезд иностранных туристов перед чемпионатом мира по футболу.

Катар снимет ограничения на въезд иностранных туристов перед чемпионатом мира по футболу с 1 ноября, сообщило агентство ATOP.

Болельщикам, прибывающим в страну, больше не придется делать ПЦР-тесты или регистрироваться перед прибытием в приложении Ehteraz Health.

При этом, по решению властей Катара, посетить страну можно будет только при наличии Hayya card (аналог паспорта болельщика Fan-id - прим. ред.).