Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском участке фронта.

27 октября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерство обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства сообщил информацию о ходе сражений в рамках спецоперации на Николаево-Запорожском направлении фронта за минувшие сутки.

Конашенков утверждает, что две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции ВС РФ на данном направлении фронта, в результате чего российские военные незамедлительно нанесли огневое поражение противника, уничтожив свыше шестидесяти единиц личного состава, а также шесть ББМ и семь автомобилей украинской стороны.