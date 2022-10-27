Российские солдаты ликвидировали 60 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском участке фронта.
27 октября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерство обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства сообщил информацию о ходе сражений в рамках спецоперации на Николаево-Запорожском направлении фронта за минувшие сутки.
Конашенков утверждает, что две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции ВС РФ на данном направлении фронта, в результате чего российские военные незамедлительно нанесли огневое поражение противника, уничтожив свыше шестидесяти единиц личного состава, а также шесть ББМ и семь автомобилей украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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