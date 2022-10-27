Собчак заявила, что не имеет отношения к фейкам Телеграм-канала Тушите свет

Ксения Собчак утверждает, что не имеет никакого отношения к постам Телеграм-канала "Тушите свет" и к его фейку, где представлены сведения о расследовании ее командой дела против руководителя госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Ксения Собчак сообщила, что никаких публикаций в Телеграм-канале "Тушите свет" не делала и не имеет отношения и к его фейку о проведении ей и ее сотрудниками расследования против главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Ксения написала в своем Телеграм-канале, что никогда не писала и не пишет в "Тушите свет", ни в "фейковый", ни в настоящий, так как у нее нет доступа к данному ресурсу, его редакции.