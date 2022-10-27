Сальдо: Херсон это «Рубикон», который необходимо отстаивать до полной победы
2022-10-27 14:39
Глава Херсонской области заявил о необходимости отстаивать Херсон до полной победы в специальной военной операции.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал Херсон «Рубиконом», который необходимо отстаивать до полной победы.
"Ситуация в городе остается спокойной. Херсон сейчас - это Рубикон, который мы будем отстаивать до полной победы", - сказал он.
Сальдо подчеркнул, что в настоящий момент в городе работают полиция и отряды территориальных войск, которые патрулирую улицы и не допускаю фактов мародерства.
Опубликовано: Максим Алексеев
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