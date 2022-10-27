Греция разместит немецкие БМП Marder на границе с Турцией

Шесть бронетранспортеров Marder, поставленных Германией в Грецию, будут размещены на границе этой страны с Турцией.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил в четверг после встречи с канцлером Олафом Шольцем в Афинах, что бронетранспортеры будут доставлены к пограничной реке Эврос на северо-востоке страны.

«Наши вооруженные силы рассчитывают, что именно здесь они будут наиболее полезны», — сказал Мицотакис.

Шольц подчеркнул, что партнер по НАТО может размещать бронетранспортеры где угодно.

«Мы доставили «Куниц» в Грецию, и нет ежедневного отчета, где они находятся. Мы его не требуем», - сказал Шольц. Германия работает с Грецией во многих областях. Ставить под сомнение обращение с доставленным оружием было бы «очень странным подходом».

Ситуация между Грецией и Турцией в настоящее время крайне напряженная. Турция оспаривает суверенитет Греции над многочисленными обитаемыми и необитаемыми греческими островами в восточном Средиземноморье и требует вывода всех греческих войск с этих островов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние недели неоднократно угрожал Греции приговором: «Мы можем внезапно прийти однажды ночью».

Шольц призвал обе страны урегулировать конфликт путем диалога.

«Хорошие, добрососедские отношения между Грецией и Турцией важны не только для обеих стран, но и для всей Европы», — сказал он: «Федеральное правительство привержено обеспечению того, чтобы открытые вопросы между двумя странами решались в диалоге и на основе международного права».

Канцлер также предложил Германии посредничество в споре.

«Наша общая цель, наше видение должно состоять в том, чтобы полностью использовать экономический потенциал региона восточного Средиземноморья. На благо всех стран», — сказал он, и добавил, - «Если участники сочтут это полезным, Германия может вмешаться».

Несколько дней назад Германия доставила в Грецию первые шесть Marder из 40 в рамках обмена кольцами для поддержки Украины танками. Правительство в Афинах обязалось направить в зону боевых действий 40 боевых машин пехоты БМП-1 советской разработки, которые оно когда-то получило со складов Восточной Германии.