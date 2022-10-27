Боня оценила ситуацию с Собчак как возмездие
2022-10-27 15:01
Ведущая ТВ Виктория Боня заявила, что Ксения Собчак заслужила то, что сейчас с ней происходит.
Известная ведущая ТВ Виктория Боня происходящее с Ксенией Собчак оценила как принцип работы бумеранга, о чем написала в своем Телеграм-канале.
Боня убеждена, что в жизни работает принцип бумеранга, то есть, если сеешь зло, то его потом и пожинать будешь.
Виктория напомнила о ситуации с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном, который из-за интервью с Собчак не может вернуться теперь в Россию.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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