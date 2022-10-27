Рианна возращается к музыке с композицией Lift me up, которая станет саунтреком к фильму «Черная Пантера: Ваканда навсегда»

Известная американская певица Риана спустя 6 лет снова в строю. Вернуться к работе звезда решила, представив свою новую композицию "Lift me up", которая также станент саунтреком к картине "Черная Пантера: Ваканда навсегда".

За 6 лет певица Рианна не выпустила ни одной новой песни. Наконец знаменитость анонсировала релиз своей новой композиции в соцсетях.

Песня "Lift Me Up" исполнительницы выйдет уже 28 октября. Эта композиция станет саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда".

Американская артистка не выпускала новых альбомов с 2016 года. В течение 4-ех лет она не выступала на сцене.