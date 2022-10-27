Протестующие призывают ООН положить конец межплеменному конфликту в Судане

Около 150 суданцев провели демонстрацию в четверг, 27 октября, перед резиденцией ООН в Хартуме, чтобы осудить межплеменное насилие в результате которого погибло 250 человек, сообщает AFP.

По данным ООН конфликты между племенами за доступ к земле и воде с начала года привели к гибели более 600 человек и перемещению более 210 000 человек.

Министр здравоохранения штата Голубой Нил сообщил AFP в четверг, что по официальным данным в столкновении между этническим африканским племенем хауса и соперничающими кланами в Вад аль-Махи, в 500 километрах к югу от Хартума, погибло 237 человек.

Эксперты говорят, что после путча 25 октября 2021 года, который возглавил командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан, межплеменные конфликты в Судане усилились из-за вакуума безопасности, созданного переворотом. Вопрос доступа к земле стоит очень остро в Судане, где на сельское хозяйство и животноводство приходится 43% рабочих мест и 30% ВВП.