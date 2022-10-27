Артемьев утверждает, что у Михалкова есть экстрасенсорные способности

Композитор Эдуард Артемьев убежден, что именитый российский режиссер Никита Михалков обладает экстрасенсорными способностями

Работая с режиссером Никитой Михалковым, композитор Эдуард Артемьев обнаружил, что тот обладает экстрасенсорными способностями.

Артемьев утверждает, что кинематографист может внушить помимо воли "жертвы" то, что ему нужно. Об этом он сообщил во время в интервью для Ютуб-канала RTVI.

Эдуард считает Михалкова одним из самых жестких режиссеров.