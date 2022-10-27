Путин заявил об укреплении связей с Ираном в борьбе с международным терроризмом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет укреплять сотрудничество с Ираном в противодействии террористическим угрозам.

«Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему расширению сотрудничества с нашими иранскими партнерами в борьбе с терроризмом», — заявил Путин в телеграмме президенту Ирана Ибрагиму Раиси.

Путин выразил соболезнования руководству Тегерана в связи с терактом в городе Шираз. Ответственность за теракт в среду, унесший жизни по меньшей мере 15 человек, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

Соединенные Штаты недавно выразили опасения, что Россия может помочь Ирану подавить массовые протесты в стране.

«Мы знаем, что они, возможно, рассматривают возможность какой-то поддержки способности Ирана принимать меры против протестующих, и, к сожалению, у России есть опыт в этом», — сказал директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Протесты в Иране, спровоцированные смертью молодой женщины после того, как ее арестовала полиция, уже несколько недель сотрясают страну. Руководство Тегерана называет демонстрантов террористами.