Рогов: на Запорожье вводятся жёсткие ограничения на торговлю алкоголем
2022-10-27 15:54
Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о введении жёстких ограничений на торговлю алкоголем в регионе.
27 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале заявил, что в Запорожье, где введено военное положение, приняты жёсткие ограничительные меры на продажу алкогольной продукции.
Рогов уточнил, что продажа алкоголя и пива военнослужащим полностью запрещена, а в случае нарушения введённого запрета, предпринимателей ждёт штраф в размере 10 тысяч рублей за первое нарушение, 30 тысяч рублей за повторное, согласно решению ВГА и военной комендатуры Запорожской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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