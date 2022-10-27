Рогов: на Запорожье вводятся жёсткие ограничения на торговлю алкоголем

Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о введении жёстких ограничений на торговлю алкоголем в регионе.

27 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале заявил, что в Запорожье, где введено военное положение, приняты жёсткие ограничительные меры на продажу алкогольной продукции.

Рогов уточнил, что продажа алкоголя и пива военнослужащим полностью запрещена, а в случае нарушения введённого запрета, предпринимателей ждёт штраф в размере 10 тысяч рублей за первое нарушение, 30 тысяч рублей за повторное, согласно решению ВГА и военной комендатуры Запорожской области.