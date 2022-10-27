Foreign Policy: Украина попросила у США системы ПВО Avenger
Украина призвала США предоставить ей системы ПВО ближней дальности Avenger.
27 октября американское издание Foreign Policy со ссылкой на двух членов конгресса США и украинского военного чиновника сообщило о том, что Украина призывает США предоставить ей системы ПВО ближней дальности Avenger,однако по словам помощников конгрессменов, ограниченное количество артелерийских комплексов для перехвата мин в США может помешать Белому дому предоставить Avenger.
Отмечается, что Украина также хочет получить артиллерийскую систему Archer шведского производства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Опубликовано: Елена Калиновская
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
Канделаки опубликовала скан израильского паспорта Собчак, не забыв поиздеваться над бывшей подругой
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
Путин: Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов его элитам
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО