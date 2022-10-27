Foreign Policy: Украина попросила у США системы ПВО Avenger

Украина призвала США предоставить ей системы ПВО ближней дальности Avenger.

27 октября американское издание Foreign Policy со ссылкой на двух членов конгресса США и украинского военного чиновника сообщило о том, что Украина призывает США предоставить ей системы ПВО ближней дальности Avenger,однако по словам помощников конгрессменов, ограниченное количество артелерийских комплексов для перехвата мин в США может помешать Белому дому предоставить Avenger.

Отмечается, что Украина также хочет получить артиллерийскую систему Archer шведского производства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.