Насколько богата Коммунистическая партия Китая

Когда Коммунистическая партия Китая (КПК) отмечала свое столетие в 2021 году, она пережила своего советского двоюродного брата на два десятилетия и достигла важной вехи в этом процессе, в том числе и по финансовому благосостоянию.

Партийные вельможи, такие как Мао Цзэдун, основали то, что они назвали “Новым Китаем” в 1949 году, после отстранения от власти бывшего республиканского правительства Пекина.

Сегодня Си Цзиньпин является лидером 1,4 миллиарда человек, чьи интересы неразрывно связаны с интересами правящей партии, которая может похвастаться 96 миллионами членов с круглыми суммами.

Несмотря на свое скромное начало в 1921 году, контроль партии над крупнейшим в мире однопартийным социалистическим государством означает, что она одна владеет финансовыми ресурсами Китая, и любой подсчет богатства КПК, возможно, неотделим от национальной казны, находящейся под ее командованием.

Богатство Китая выросло с 7 трлн долларов в 2000 году до 120 трлн долларов в 2020 году.

За тот же период национальный чистый капитал США более чем удвоился и составил 90 трлн долларов, говорится в отчете за ноябрь 2021 года.