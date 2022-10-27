NYT: директор ЦРУ Уильям Бёрнс посетил Украину в этом месяце
2022-10-27 16:03
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс посетил Украину в этом месяце специально для встречи с Владимиром Зеленским.
27 октября американская газета «Нью-Йорк таймс» заявила о том, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс посетил Украину в этом месяце, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве.
Отмечается, что в ходе встречи Бёрнс обсудил с Зеленским дальнейшее сотрудничество разведки Соединённых Штатов с Украиной, а также возможное усиление оказываемой поддержки Белым домом Украины в ходе проведения российской спецоперации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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NYT: директор ЦРУ Уильям Бёрнс посетил Украину в этом месяце
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