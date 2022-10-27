Хаматова пожаловалась, что о ее добрых делах быстро забыли на родине

Актриса Чулпан Хаматова сокрушается по поводу того, что в России очень быстро забыли о том, что она сделала много добрых дел.

Актриса Чулпан Хаматова в интервью журналисту "Jauns" пожаловалась, что ее соотечественники напрочь забыли о ее добрых делах на родине. Хаматова сокрушается, что многое делала для своих земляков.

В настоящее время артистка живет под Ригой и трудится в местном театре. После того как она покинула РФ на фоне спецоперации, большинство знакомых осудили ее поступок.

Хаматова утверждает, что те, кому она помогала в ущерб себе, теперь только и ждут, чтобы пнуть ее побольнее.