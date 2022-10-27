5 человек пострадали при обстреле ВСУ нефтебазы и железнодорожной станции в Шахтёрске

Число пострадавших при обстреле ВСУ из американской РСЗО HIMARS нефтебазы и железнодорожной станции в Шахтёрске увеличилось до 5 человек.

27 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на штаб ТерО ДНР, сообщило об увеличении числа пострадавших при обстреле со стороны Украины из американской реактивной системы залпового огня HIMARS нефтебазы и железнодорожной в городе Шахтёрск ДНР.

В настоящее время спасатели МЧС ДНР продолжают локализацию мощного пожара на нефтебазе в Шахтёрске, где горят емкости с топливом общим объемом 2,8 тыс. м3, а также ёмкости с вместимостью 60 тонн с бензином на Ж/д станции.