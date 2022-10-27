Главными кумирами Дурова являются Че Гевара и Стив Джобс

Первый его привлекает своей неординарностью, второй — своей решительностью.

Помимо социальной сети и мессенджера Дуров создал ещё 2 популярных ресурса.

spbgu.ru — сайт студенческого представительства Санкт-Петербургского государственного университета.

durov.com — крупнейший в рунете профессиональный студенческий сайт. Причём он все ещё используется, несмотря на то, что Павел им явно давно не занимался.

В 2011 году основал вместе с Юрием Мильнером проект Start Fellows, финансирующий интересные стартапы.

Дуров владеет семью иностранными языками (хотя многие СМИ говорят лишь о четырёх): английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, латынь и персидский.

Тем не менее, самым полезным он считает английский. Вероятно, из-за его универсальности и распространенности в мире.