Главными кумирами Дурова являются Че Гевара и Стив Джобс
Первый его привлекает своей неординарностью, второй — своей решительностью.
Помимо социальной сети и мессенджера Дуров создал ещё 2 популярных ресурса.
spbgu.ru — сайт студенческого представительства Санкт-Петербургского государственного университета.
durov.com — крупнейший в рунете профессиональный студенческий сайт. Причём он все ещё используется, несмотря на то, что Павел им явно давно не занимался.
В 2011 году основал вместе с Юрием Мильнером проект Start Fellows, финансирующий интересные стартапы.
Дуров владеет семью иностранными языками (хотя многие СМИ говорят лишь о четырёх): английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, латынь и персидский.
Тем не менее, самым полезным он считает английский. Вероятно, из-за его универсальности и распространенности в мире.
Опубликовано: Антон Райт
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