Психологи рассказали, как на нас влияет травля в школе

Буллинг — это проявление постоянной агрессии, направленной на одного и того же человека. По сути — издевательство, травля.

В России эта проблема стоит особенно остро. Согласно статистике, собранной психологом А. А. Бочавер за 2015 г., психологическому насилию подвергаются 46,6% школьников, а физическому — 13,5%. А 25% учеников провоцировали травлю по отношению к одноклассникам.

Однако многие школьники не считают сплетни или дерганье за косички буллингом и не воспринимают это как нечто отрицательное. Из-за этого любая статистика по буллингу не отражает реальной картины происходящего.

Травля сказывается на формировании личности каждого, кто в ней участвует. Очень часто усвоенная модель поведения переносится во взрослую жизнь: так, агрессор может стать домашним тираном или авторитарным начальником, а жертва будет всю жизнь сомневаться в себе и бороться с заниженной самооценкой.

Реакция взрослых:

Отношение окружающих к травле очень важно, и большое значение имеет реакция старших — учителей и родителей.

К сожалению, они часто игнорируют тревожные сигналы, т. к. им кажется, что проблемы детей безобидны и незначительны. Но гораздо хуже, когда сам учитель является агрессором.

Многие сталкивались с оскорблениями и другими видами психологического насилия именно от учителей. Пример — фразы вроде «ты ничего не добьешься», «да что из тебя вырастет», «вы худший класс за мою практику». Подобное отношение травмирует даже больше, чем буллинг со стороны сверстников.

Для ребенка учитель является значимым взрослым. Дети копируют поведение и манеры своих наставников, особенно в период 7–12 лет. Если значимый человек оскорбляет ребенка, это даже может привести к неврологической симптоматике: энурезу, тикам, заиканию и др.

Жертва:

Жертвой буллинга может стать практически каждый. Ребенка могут дразнить из-за необычной внешности, застенчивости, нестандартных увлечений (например, аниме), материального положения семьи или непривычного имени.

Например, меня в школе дразнили из-за короткой стрижки. Так что повод для буллинга может быть совершенно любым.

У детей, подвергающихся систематической травле, отмечается неадекватно низкая самооценка, приступы тревоги и хронический стресс. В подростковом возрасте увеличивается вероятность попытки суицида. Об этом хорошо рассказывает сериал «13 причин почему».

Жертвы буллинга не чувствуют себя в безопасности и ощущают себя бессильными перед внешними факторами. Сформировавшиеся в нездоровой среде черты личности либо сохраняются и во взрослой жизни, либо трансформируются в агрессивную защиту.

Например, жертва может решить, что быть агрессором выгоднее, и впоследствии использовать эту модель поведения.

Дети-агрессоры часто осознают свою безнаказанность:

Старшие редко придают значение дракам из-за гендерного воспитания, ведь «мальчик должен быть сильным и уметь постоять за себя». Девочки-агрессоры реже вступают в драки, зато они используют скрытые формы враждебности: игнорирование, сплетни, оскорбления.

Этому виду психологического насилия не уделяют должного внимания, хотя порой обидные слова оказывают на личность большее влияние, чем тумаки и подзатыльники. В будущем у агрессоров могут проявляться девиантное поведение, склонность к зависимостям и другие нездоровые типы поведения.

Влияние буллинга на взрослую жизнь:

Согласно концепции психоаналитика Эрика Эриксона, за всю жизнь мы переживаем 8 кризисов, и 5 из них приходятся на период до 18 лет. В это время у нас формируется доверие к миру, самостоятельность, инициативность, творческое начало и, самое главное, наша идентичность.

Если в школьные годы ребенок подвергается физическому или психологическому насилию, то исход кризиса будет негативным, как следствие — низкая самооценка, комплексы, зависимость от других, а также чувство неполноценности и вины.