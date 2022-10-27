Шурочкин рассказал, куда пропала его дочь Нюша после рождения второго ребенка

Певец Владимир Шурочкин, что его дочь Анна (Нюша) потеряла интерес к музыкальной карьере и может даже больше не вернуться на сцену.

Отец певицы Нюши, экс-солист студии "Ласковый май" Владимир Шурочкин рассказал, куда исчезла артистка после появления на свет ее второго ребенка. По словам музыканта, дочь потеряла интерес к шоу-бизнесу и даже может не вернуться на сцену.

В какой-то момент для исполнительницы карьера стала рутиной, и та совсем охладела к ней. Родитель Нюши жалеет, что с детства оберегал наследницу от всякого стресса.

Шурочкин убежден, что если бы Анна добилась всего сама, то больше бы ценила карьеру.