Шурочкин рассказал, куда пропала его дочь Нюша после рождения второго ребенка
2022-10-27 16:52
Певец Владимир Шурочкин, что его дочь Анна (Нюша) потеряла интерес к музыкальной карьере и может даже больше не вернуться на сцену.
Отец певицы Нюши, экс-солист студии "Ласковый май" Владимир Шурочкин рассказал, куда исчезла артистка после появления на свет ее второго ребенка. По словам музыканта, дочь потеряла интерес к шоу-бизнесу и даже может не вернуться на сцену.
В какой-то момент для исполнительницы карьера стала рутиной, и та совсем охладела к ней. Родитель Нюши жалеет, что с детства оберегал наследницу от всякого стресса.
Шурочкин убежден, что если бы Анна добилась всего сама, то больше бы ценила карьеру.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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