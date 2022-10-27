Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Ксении Собчак

Журналистка Тина Канделаки опубликовала фотографию израильского паспорта сбежавшей из России в Литву Ксении Собчак.

27 октября российская журналистка Тина Канделаки в своём официальном Telegram-канале опубликовала фотографию паспорта Израиля подозреваемой в мошенничестве Ксении Собчак, которая сбежала из России транзитом через Беларуси в Литву, после обыска в её загородном доме в посёлке Горки-8.

Также Канделаки также процитировала несколько заявлений Собчак касательно отсутствия у неё израильского гражданства, отметив, что за всеми словами дочери экс-мэра Санкт Петербурга лишь «ложь и ничего более».