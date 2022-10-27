Крысиные повадки: как долгая самоизоляция меняет поведение семей

По официальной статистике 80% браков в России заканчивается разводом. В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса, некоторые посчитали, что долгое время, проведенное с семьей в одном помещении, укрепит браки.

На самом деле, картинка оказалась немного другой. Оказалось, что люди попросту не привыкли проводить столько времени вместе с друг другом, общаться целыми днями только с одним человеком и не успевать соскучится по детям, которые до этого целый день находились в детских садах и школах. Кроме того, заканчивались и темы, так как ни о каких событиях, происходящих в течение дня, не приходилось рассказывать — все было на виду.

Несколько десятков лет назад ученые проводили эксперимент на крысах, запертых в одной достаточно тесной комнате с несколькими лабиринтами и препятствиями на пути к еде и воде. Крысы, подобно человеку, ухаживают друг за другом, поэтому некоторые повадки в отношениях между собой у них очень похожи с людскими: самец ухаживает за самкой, а она оберегает потомство.

В результате эксперимента, самцы крыс начали насиловать самок. Кроме того, самки, через некоторое время нашили сходить с ума и пожирать свое потомство, которое до этого оберегали и, в некотором смысле, даже нянчили.

Социологи России ранее заявляли, что самоизоляция во время пандемии может привести к увеличению случаев домашнего насилия и числу разводов. При этом, официальных данный на этот счет в статистические агенства не поступало.