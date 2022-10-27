Суд обязал Google разблокировать семь российских YouTube-каналов
2022-10-27 16:54
Арбитражный суд Москвы по иску Первого канала признал незаконными действия Google по блокировке семи YouTube-каналов и обязал восстановить к ним доступ.
Речь идет о YouTube-каналах "Вечерний Ургант", "Жить здорово", "Минута славы", "Первый канал", "Новости на Первом", "Пусть говорят" и "Документальное кино".
На случай неисполнения решения суда, Google ожидает неустойка в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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