Суд обязал Google разблокировать семь российских YouTube-каналов

2022-10-27 16:54

Арбитражный суд Москвы по иску Первого канала признал незаконными действия Google по блокировке семи YouTube-каналов и обязал восстановить к ним доступ.

Речь идет о YouTube-каналах "Вечерний Ургант", "Жить здорово", "Минута славы", "Первый канал", "Новости на Первом", "Пусть говорят" и "Документальное кино".

На случай неисполнения решения суда, Google ожидает неустойка в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

Опубликовано: Денис Карвацкий