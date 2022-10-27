Психологи рассказали, как токсичная дружба влияет на людей

Мы привыкли, что «токсичные отношения» — это про нездоровую любовь. Но отношения с друзьями, которые для нас не менее важны, чем романтические партнеры, тоже могут быть деструктивными и отравлять нам жизнь.

Чем дружба отличается от любви?

Каждому из нас нужны друзья, но в науке феномен дружбы изучен плохо, и даже точного общепринятого определения для него не сформулировано. Говоря общими словами, дружбу можно определить как особый вид отношений между людьми, основанный на взаимном чувстве небезразличия, уважении и доверии.

У дружеских и романтических отношений много общего:

Вы стремитесь проводить много времени вместе

Вы уважаете друг друга

Вы можете доверить друг другу переживания, мечты и планы

Вы оказываете друг другу настоящую поддержку

Вы разделяете ценности друг друга

Конечно, в романтических отношениях, помимо всего вышеперечисленного, взаимозависимость намного выше. Именно поэтому во взрослом возрасте мы более тщательно и разумно подходим к выбору партнера. Друзья же обычно появляются «сами собой».

Считается, что активнее всего мотивация к дружбе развивается в детстве и юношеском возрасте, когда происходит становление характера, формируется наш внутренний мир, самосознание и нормы морали. В этот период дружба становится для нас важнейшим типом отношений.

Многие друзья с нами с самого детства, а с возрастом подружиться с кем-то становится труднее. Поэтому связь с друзьями часто бывает крепче, чем с партнером (по крайней мере, на первых порах романтических отношений).

Вспомните, сколько раз вашей лучшей подруге или другу приходилось утешать вас после расставаний: скорее всего, друзья «пережили» не одного вашего партнера. Из-за этого разлад в дружеских отношениях иногда может быть даже болезненнее.

Худшие друзья:

Безусловно, никто не желает себе зла и добровольно не будет тратить время и силы на общение, которое приносит дискомфорт. Но трезво оценить качество дружбы и признать, что человек, с которым вы были близки, относится к вам не так, как раньше, бывает сложно.

Главный критерий, на который стоит обратить внимание в общении с друзьями, — эмоциональное «послевкусие». Если после встречи с другом вам тяжело и неприятно, значит, в какой-то момент ваши отношения повернули не туда, и это не стоит игнорировать.

Проявления токсичности в дружбе обычно скрываются под маской пожелания добра и бывают очень разными:

Друг старается пошатнуть вашу самооценку. Мы ценим друзей за то, что они могут сказать нам правду в лицо, без заискиваний. Это действительно важно. Но не стоит путать искренность с язвительной критикой, постоянным поиском недостатков, стремлением обесценить вас и унизить.

Друг ревнует вас к окружающим и хочет быть единственным важным для вас человеком. Стремясь быть центром вашего внимания, токсичный друг может настраивать вас против близких вам людей, родственников и новых знакомых.

Друг наполняет вас пессимизмом и проявляет зависть. Во всех радостных событиях в вашей жизни токсичный друг постарается найти ложку дегтя и акцентировать ваше внимание именно на ней.

Друг нарушает ваши личные границы. Если вы замечаете, что ваш друг не дает вам свободы самовыражения, навязывает свое мнение, то, вероятнее всего, рядом с вами человек, который просто самоутверждается за ваш счет.

Нам пора расстаться:

Прервать дружеские отношения бывает очень легко, если происходит какой-то острый конфликт или жизненные обстоятельства вынуждают вас разъехаться в разные города.

Но куда сложнее расстаться с другом, когда ваши отношения вроде бы остаются нормальными, но эмоционально вам тяжело их продолжать.

Проблема токсичной дружбы кроется в том, что мы до последнего стараемся сохранить ее. Мы держимся за образ человека, который в прошлом был нам очень дорог. Перечеркнуть яркие общие воспоминания действительно тяжело, и порой это может оказаться намного болезненней, чем выйти из токсичных романтических отношений. Ведь в этот момент мы теряем человека, которому рассказывали о том, чем не могли поделиться больше ни с кем.

Однако, если вы ощущаете, что в настоящем времени негатива от дружбы вы получаете намного больше, чем положительных эмоций, расстаться с человеком все-таки необходимо.

Для начала попробуйте ограничить общение до того предела, который кардинально не влияет на вашу жизнь. Вы можете отказаться от встречи или не брать трубку, если не хотите в этот момент общаться с человеком. Главное — ваш комфорт, помните об этом.

Параллельно стоит попытаться расширить круг общения, чтобы окончательный разрыв, если он случится, был для вас менее болезненным. Часто в этот момент токсичные друзья сами прекращают общение, но если человек настаивает на выяснении отношений, постарайтесь тактично донести до него, что вы благодарны за прошлые отношения, но больше вы не хотите проводить с ним время.