В KFC на работу не взяли только Джека Ма

Из двадцати четырех соискателей на работу в сеть ресторанов KFC были приняты двадцать три кандидата. Как вы думаете, кому отказали?

Джек получил отрицательный ответ из-за того, что его внешность оказалась не достаточно привлекательной, а рост слишком низким.

Что касается его жены, ее мнение сводится к тому, что пусть Ма не очень привлекателен снаружи, но он имеет богатый внутренний мир и умеет делать много тех вещей, которые даже не снились красивым мужчинам.