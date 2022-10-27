В KFC на работу не взяли только Джека Ма
2022-10-27 16:55
Из двадцати четырех соискателей на работу в сеть ресторанов KFC были приняты двадцать три кандидата. Как вы думаете, кому отказали?
Джек получил отрицательный ответ из-за того, что его внешность оказалась не достаточно привлекательной, а рост слишком низким.
Что касается его жены, ее мнение сводится к тому, что пусть Ма не очень привлекателен снаружи, но он имеет богатый внутренний мир и умеет делать много тех вещей, которые даже не снились красивым мужчинам.
Опубликовано: Антон Райт
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