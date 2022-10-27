Развожаев : в Севастополе усилят защиту объектов критической инфраструктуры

Развожаев заявил об усилении защиты объектов критической инфраструктуры Севастополя.

27 октября ряд СМИ со ссылкой на источник сообщили, что губернатор города Севастополь Михаил Развожаев сообщил о том, что после атаки беспилотника на Балаклавскую электростанцию будет усилена защита объектов критической инфраструктуры Севастополя объектов электроэнергетики и водоснабжения.

Ранее Развожаев сообщал, что атака беспилотника была совершена в ночь на четверг на Балаклавскую ПГУ-ТЭС в Севастополе, произошло возгорание одного из неработающих трансформаторов, оно было оперативно ликвидировано самими работниками станции, на работу электростанции инцидент практически не повлиял.