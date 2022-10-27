Россия на 50% сократила поставки газа в ЕС
2022-10-27 17:01
Об этом заявил глава российской газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон в Баку на Евразийском экономическом форуме 27 октября.
Как сообщает Леонид Михельсон, "За последние 4-5 месяцев российские поставки в Европу сократились почти на 50 млрд куб.м.".
По мнению главы "Новатэка", предстоящая зима будет самой легкой для Евросоюза, так как страны ЕС успели наполнить хранилища газом.
Форум проходит в столице Азербайджана 27-28 октября.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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