Орбакайте в образе брюнетки стала копией Бузовой
2022-10-27 17:22
Певица Кристина Орбакайте выложила в сеть фото в образе брюнетки. Поклонники отметили, что артистка стала очень похожа на поющую ведущую Ольгу Бузову.
Кристина Орбакайте снимается в двух последних частях популярного сериала со Светланой Ивановой в главной роли "Тест на беременность".
Ради этой картины Орбакайте стала брюнеткой. Кадры фильма знаменитость опубликовала в Сети.
Подписчики певицы и актрисы заметили, что Кристина стала очень похожа на ведущую Ольгу Бузову, о чем сообщает "СтарХит".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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