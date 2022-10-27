Орбакайте в образе брюнетки стала копией Бузовой

2022-10-27 17:22

Певица Кристина Орбакайте выложила в сеть фото в образе брюнетки. Поклонники отметили, что артистка стала очень похожа на поющую ведущую Ольгу Бузову.

Кристина Орбакайте снимается в двух последних частях популярного сериала со Светланой Ивановой в главной роли "Тест на беременность".

Ради этой картины Орбакайте стала брюнеткой. Кадры фильма знаменитость опубликовала в Сети.

Подписчики певицы и актрисы заметили, что Кристина стала очень похожа на ведущую Ольгу Бузову, о чем сообщает "СтарХит".

Опубликовано: Наталья Гончарова