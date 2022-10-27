Орбакайте в образе брюнетки стала копией Бузовой

Анджелина Джоли побывала на выпускном своей приемной дочери Захары

Анджелина усыновила свою старшую дочь в Эфиопии в 2005 году, сейчас ей 17 лет. После этого Джоли отвезла ее в другой колледж, где девушка продолжит учебу.

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