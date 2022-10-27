Васильев раскритиковал стиль Андреевой в одежде
2022-10-27 17:32
Историк моды Александр Васильев обругал стиль ведущей Первого канала Екатерины Андреевой, заявив, что одежда перерезает фигуру знаменитости напополам.
Александр Васильев не отрицает, что ведущая Первого канала Екатерина Андреева выглядит младше своих лет, но недостатки во внешнем виде звезды экрана историк моды все-таки нашел.
Васильев думает, что стиль одежды Андреевой подвергся "профессиональной деформации" из-за того, что зрители видят ее только по пояс.
Ошибкой Екатерины искусствовед считает то, что она постоянно "делит себя на 2 половины", о чем сообщает "7дней.ru".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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