Эко-вандалы атакуют «Девушку с жемчужной сережкой» Вермеера

В Гааге эко-активисты вновь повели себя, как вандалы продолжив серию актов, во время которых они приклеивают себя к произведениям искусства.

Два человека подошли к картине в музее в Гааге, а третий бросил на нее неизвестное вещество. Работа, защищенная стеклом, не пострадала.

Три человека были арестованы в четверг (27 октября) голландской полицией после того, как активисты-экологи напали на картину Йоханнеса Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».

