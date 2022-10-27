Эко-вандалы атакуют «Девушку с жемчужной сережкой» Вермеера
2022-10-27 17:33
В Гааге эко-активисты вновь повели себя, как вандалы продолжив серию актов, во время которых они приклеивают себя к произведениям искусства.
Два человека подошли к картине в музее в Гааге, а третий бросил на нее неизвестное вещество. Работа, защищенная стеклом, не пострадала.
Три человека были арестованы в четверг (27 октября) голландской полицией после того, как активисты-экологи напали на картину Йоханнеса Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».
Опубликовано: Тарас Медведев
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
Путин: Запад намерен превратить Россию в инструмент для достижения своих целей
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
Польша сносит памятники воинам-освободителям в нескольких городах одновременно и онлайн
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО