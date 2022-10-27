Путин заявил о глобальной деградации мировых институтов
2022-10-27 17:33
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время наблюдается глобальная деградация мировых институтов.
27 октября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии «Валадай» дал оценку актуальной ситуации, которая характерна для мирового сообщества.
Путин заявил, что благодаря усилиям западных стран наблюдается глобальная деградация мировых институтов, размывание принципа коллективной безопасности, а также подмена международного права «правилами», которые выгодных Западу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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