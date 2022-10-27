Главы МИД РФ и КНР обменялись мнениями по ситуации на Украине
2022-10-27 17:34
Главы МИД России и Китая в телефонном разговоре обменялись мнениями по ситуации на Украине.
27 октября РИА Новости сообщили, что состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и Министром иностранных дел Китая Ван И в ходе которого министры обменялись мнениями по ситуации на Украине.
Отмечается, что разговор прошел в доверительном ключе, министры позитивно оценили текущее состояние отношений между Москвой и Пекином, которые продолжают динамично развиваться.
Опубликовано: Елена Калиновская
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
Путин: Запад намерен превратить Россию в инструмент для достижения своих целей
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
Польша сносит памятники воинам-освободителям в нескольких городах одновременно и онлайн
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО