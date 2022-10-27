Демонстранты заблокировали генеральное консульство Ирана во Франкфурте

В четверг демонстранты заблокировали доступ к генеральному консульству Ирана во Франкфурте.

По данным полиции, они вывешивали транспаранты и транспаранты.

Когда офицеры попросили 23 протестующих освободить вход в здание, они перешли на противоположную сторону улицы.

Полицейские взяли личные данные демонстрантов. Сообщается, что один человек был задержан. По данным полиции, митинг не был зарегистрирован.