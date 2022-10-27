Демонстранты заблокировали генеральное консульство Ирана во Франкфурте
2022-10-27 17:38
В четверг демонстранты заблокировали доступ к генеральному консульству Ирана во Франкфурте.
По данным полиции, они вывешивали транспаранты и транспаранты.
Когда офицеры попросили 23 протестующих освободить вход в здание, они перешли на противоположную сторону улицы.
Полицейские взяли личные данные демонстрантов. Сообщается, что один человек был задержан. По данным полиции, митинг не был зарегистрирован.
Опубликовано: Тарас Медведев
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