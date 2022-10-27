Сябитова заявила, что не лезет с советами по воспитанию внучки
2022-10-27 17:40
Ведущая Роза Сябитова заявила, что она не из тех бабушек, которые поучают молодую мать.
Ведущая ТВ Роза Сябитова не вмешивается в семейную жизнь своей дочери Ксении и не докучает лишними советами, о чем сообщает портал Teleprogramma.pro.
Звезда "Давай поженимся!" убеждена, что родители сами в состоянии позаботиться о своем ребенке.
Также Сябитова уверена, что ее советы по воспитанию родом из СССР и никак не подойдут для воспитания современного ребенка.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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