Российский президент Владимир Путин указал на отсутствие единства среди стран коллективного Запада.

27 октября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на дискуссионном клубе «Валдай» заявил о том, что «в так называемом Западе нет единства», однако западные страны совместно продолжают «играть на обострение», разжигая многочисленные конфликты.

Путин также подчеркнул факт того, что «у мировых властей есть попытка утвердить одно право – чтобы власти имели возможность жить без всяких правил», тем самым обрести мировое господство.