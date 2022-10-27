Жигунов отреагировал на слухе о своей смерти

Актер Сергей Жигунов недавно узнал, что его нет среди живых. Артист очень удивился такому сообщению.

Актер Сергей Жигунов очень удивился, узнав, что умер в результате отравления.

Ютуб-канал опубликовал "трагическую" новость о кончине знаменитости еще в начале июня, но Жигунов обнаружил ее только сейчас.

Расстраиваться по этом поводу звезда экрана не стал, а написал в своем Телеграм-канале с юмором, что не знал об этом.