Жигунов отреагировал на слухе о своей смерти
2022-10-27 17:47
Актер Сергей Жигунов недавно узнал, что его нет среди живых. Артист очень удивился такому сообщению.
Актер Сергей Жигунов очень удивился, узнав, что умер в результате отравления.
Ютуб-канал опубликовал "трагическую" новость о кончине знаменитости еще в начале июня, но Жигунов обнаружил ее только сейчас.
Расстраиваться по этом поводу звезда экрана не стал, а написал в своем Телеграм-канале с юмором, что не знал об этом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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