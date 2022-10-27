«Хизбалла» отменяет исключительные военные меры против Израиля

«Хизбалла» объявила в четверг, 27 октября, о прекращении своих исключительных военных мер против Израиля после заключения соглашения о морской границе между Ливаном и еврейским государством.

«С заключением соглашения (...) миссия Сопротивления завершена», — заявил в своем выступлении лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла.

«Все меры и положения, а также исключительные и конкретные мобилизации Сопротивления в последние месяцы закончились», — добавил он.

Глава могущественного вооруженного формирования назвал «великой победой Ливана» соглашение, достигнутое в четверг между двумя странами, технически все еще находящимися в состоянии войны. Он заверил, что соглашение не было «международным договором или признанием Израиля».

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что соглашение представляет собой де-факто «признание» еврейского государства Бейрутом, но президент Ливана Мишель Аун, союзник «Хизбаллы», возразил, что оно не имеет «политического измерения».

Соглашение, которое позволит двум странам разрабатывать газовые месторождения в восточном Средиземноморье, было достигнуто благодаря многолетнему посредничеству Америки. Согласно этому соглашению, месторождение Кариш целиком относится в израильским территориальным водам.

В начале июля израильская армия перехватила беспилотники, отправленные «Хизбаллой» в Кариш.

Даже не дожидаясь подписания в четверг, энергетическая группа Energean в среду начала добычу природного газа на месторождении Кариш, получив зеленый свет от правительства Израиля.