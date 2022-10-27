Путин: США ничего не могут предложить миру кроме собственного доминирования

Президент Российской Федерации Владимир Путин называл политику Запада грязной и кровавой. Он отметил, что западный мир поставил на кон власть над миром в своей последней игре.

Путин считает, что Запад отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, а также не ставит интересы других государств ни во что перед своими. При этом, по мнению российского лидера, Западу все равно придется начать диалог и перестать считать себя центром мироустройства.

Президент РФ также заявил, что США сегодня ничего не могут предложить миру, кроме собственного доминирования над остальными странами. Он отметил, что американское общество не имеет идей созидания позитивного развития, для него главное доминирование своего государства.

В ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин также отметил, что настоящая демократия в многополярном мире, прежде всего, предполагает возможность каждого отдельного народа на самоопределение.