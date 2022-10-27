США смогли восстановить ВВП в третьем квартале, увеличив показатель на 2,6%

Валовой внутренний продукт (ВВП) США восстановился в третьем квартале, вернувшись к росту после двух кварталов сокращения, согласно первой оценке Министерства торговли, опубликованной в четверг.

ВВП вырос на 2,6% в годовом исчислении, что является предпочтительным показателем для США, который сравнивается с предыдущим кварталом, а затем прогнозируется динамика в течение всего года.

Рост составляет 0,6%, если мы просто сравним показатели с предыдущим кварталом, как и в других странах с развитой экономикой.

