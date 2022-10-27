Путин: Россия не считает себя врагом Запада

Россия не считает себя врагом Запада, заявил российский президент Владимир Путин.

В четверг днем РИА Новости сообщили, что в ходе встречи пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Российской Федерации Владимир Путин завил, что Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада.

Российский лидер подчеркнул, что американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия - это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии.