Путин: Россия не считает себя врагом Запада
2022-10-27 17:56
Россия не считает себя врагом Запада, заявил российский президент Владимир Путин.
В четверг днем РИА Новости сообщили, что в ходе встречи пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Российской Федерации Владимир Путин завил, что Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада.
Российский лидер подчеркнул, что американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия - это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии.
Опубликовано: Елена Калиновская
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