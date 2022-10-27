Канделаки опубликовала скан израильского паспорта Собчак, не забыв поиздеваться над бывшей подругой
2022-10-27 18:00
Тина Канделаки опубликовала скан израильского паспорта Ксении Собчак в своем Телеграм-канале.
Тина Канделаки разместила в своем Телеграм-канале фото паспорта Ксении Собчак и привела слова бывшей приятельницы о том, что у нее нет паспорта другого государства.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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