Канделаки опубликовала скан израильского паспорта Собчак, не забыв поиздеваться над бывшей подругой

В мае 2021 года звездная блондинка писала, что у нее никогда не было паспорта чужой страны ни до выборов, ни после.

А в марте 2022 года Собчак возмущалась, что мир стал опасным особенно для тех, у кого нет паспорта гражданина зарубежного государства, причисляя себя к таким людям.