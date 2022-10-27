Канделаки опубликовала скан израильского паспорта Собчак, не забыв поиздеваться над бывшей подругой

2022-10-27 18:00

Тина Канделаки опубликовала скан израильского паспорта Ксении Собчак в своем Телеграм-канале.

Тина Канделаки разместила в своем Телеграм-канале фото паспорта Ксении Собчак и привела слова бывшей приятельницы о том, что у нее нет паспорта другого государства.

  • Изображение статьи

    В мае 2021 года звездная блондинка писала, что у нее никогда не было паспорта чужой страны ни до выборов, ни после.

    А в марте 2022 года Собчак возмущалась, что мир стал опасным особенно для тех, у кого нет паспорта гражданина зарубежного государства, причисляя себя к таким людям.

Опубликовано: Наталья Гончарова