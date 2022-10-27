Путин: Запад намерен превратить Россию в инструмент для достижения своих целей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны намерены превратить Москву в инструмент для достижения своих собственных целей.

27 октября президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи на «Валадае» заявил о том, что Запад пытается всеми возможными способами превратить Россию в инструмент для достижения собственных целей.

Российский лидер отметил, что невзирая на многочисленные попытки западных стран уничтожить и «смахнуть» Россию с геополитической карты мира – их целям не суждено сбыться, что доказывает исторический опыт.