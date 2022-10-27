Путин: Запад намерен превратить Россию в инструмент для достижения своих целей
2022-10-27 18:03
Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны намерены превратить Москву в инструмент для достижения своих собственных целей.
27 октября президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи на «Валадае» заявил о том, что Запад пытается всеми возможными способами превратить Россию в инструмент для достижения собственных целей.
Российский лидер отметил, что невзирая на многочисленные попытки западных стран уничтожить и «смахнуть» Россию с геополитической карты мира – их целям не суждено сбыться, что доказывает исторический опыт.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Путин: Запад намерен превратить Россию в инструмент для достижения своих целей
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