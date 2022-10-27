Путин: Запад дискредитировал идею международных резервов, используя доллар как оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад использует доллар в качестве оружия, тем самым дискредитируя идею международных финансовых институтов и резервов.

Российский лидер отметил, что США и Запад в целом сначала обесценили идею международных резервов, а затем дискредитировали международные финансовые институты с помощью доллара, используя его как оружие.

Путин также заявил, что политика Запада грязная и кровавая, а США не могут ничего предложить миру, кроме собственного доминирования. Он подчеркнул, что они ни во что не ставят суверенитет и интересы других народов, их самобытность и уникальность.

Президент РФ заключил, что настоящая демократия в многополярном мире предполагает возможность каждого народа на самоопределение своего пути, а не навязанное мнение западных стран во главе с США.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что «заморозку российских резервов в ЕС необходимо называть воровством, а не конфискацией». По ее словам, Запад намерен воровать и дальше.