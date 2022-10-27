Путин: распад СССР разрушил мировое равновесие и стал причиной силы Запада
2022-10-27 18:11
Российский президент Владимир Путин назвал причину обретения силы коллективным Западом.
27 октября действующий президент России Владимир Путин в своей речи на пленарной сессии «Валадай» выразил своё мнение касательно последствий развала СССР в 1991 году.
Путин убеждён, что после прекращения существования СССР, коллективный Запад обрёл силу, в результате чего было нарушено мировое равновесие, что и стало причиной современной геополитической ситуации, которая имеет тенденцию к ухудшению.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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