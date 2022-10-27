Путин: распад СССР разрушил мировое равновесие и стал причиной силы Запада

Российский президент Владимир Путин назвал причину обретения силы коллективным Западом.

27 октября действующий президент России Владимир Путин в своей речи на пленарной сессии «Валадай» выразил своё мнение касательно последствий развала СССР в 1991 году.

Путин убеждён, что после прекращения существования СССР, коллективный Запад обрёл силу, в результате чего было нарушено мировое равновесие, что и стало причиной современной геополитической ситуации, которая имеет тенденцию к ухудшению.