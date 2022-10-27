Госдума санкционировала мобилизацию бывших заключенных, осужденных за тяжкие преступления
2022-10-27 18:13
На Украину для участия в СВО могут мобилизовать людей, которые вышли из мест лишения свободы отбыв наказание за тяжкие преступления.
Российские депутаты в четверг (27 октября) одобрили поправки в закон, разрешающие мобилизацию бывших осужденных за тяжкие преступления, которых теперь можно отправлять на СВО.
К ним относятся лица, вышедшие из мест лишения свободы менее восьми лет назад (за тяжкие преступления) или менее десяти лет назад (за особо тяжкие преступления).
До сих пор закон о мобилизации, изданный в сентябре президентом Владимиром Путиным, запрещал вербовку бывших заключенных по таким статьям.
Опубликовано: Тарас Медведев
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