Путин призвал НАТО к прекращению вражды

Владимир Путин во время сегодняшнего выступления призвал запад прекратить вражду.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 октября выступил в дискуссионном клубе "Валдай".

Во время выступления российский президент высказался об отношениях Москвы со странами Запада и НАТО в частности. Он призвал к миру.&

Владимир Путин заявил, что нужно жить дружно и уметь договариваться со своими оппонентами.

"Давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно!", – призвал Владимир Путин во время своего выступления.