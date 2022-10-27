Путин призвал НАТО к прекращению вражды
2022-10-27 18:15
Владимир Путин во время сегодняшнего выступления призвал запад прекратить вражду.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 октября выступил в дискуссионном клубе "Валдай".
Во время выступления российский президент высказался об отношениях Москвы со странами Запада и НАТО в частности. Он призвал к миру.&
Владимир Путин заявил, что нужно жить дружно и уметь договариваться со своими оппонентами.
"Давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно!", – призвал Владимир Путин во время своего выступления.
Опубликовано: Николай Скира
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