Фармацевтический гигант Pfizer попал в поле зрения итальянских налоговых органов
Pfizer является объектом расследования итальянской финансовой полиции, которая подозревает американскую фармацевтическую группу в сокрытии не менее 1,2 млрд евро прибыли, сообщило агентство Bloomberg.
Чтобы избежать налогообложения в Италии, итальянский филиал Pfizer перевел средства дочерним компаниям в США и Нидерландах, уверяют источники, близкие к расследованию.
По их словам, расследование в отношении фармацевтического гиганта началось в феврале и охватывает 2017, 2018 и 2019 годы.
«Итальянские налоговые органы регулярно проводят проверки и расследования в отношении налогов Pfizer, и Pfizer сотрудничает с ними», — заявил представитель американской группы в четверг.
«Pfizer соблюдает итальянское налоговое законодательство и требования», — отметил источник.
Продажи вакцины и таблеток Pfizer против Covid улучшили свои результаты во втором квартале, а мировой оборот американской лаборатории подскочил на 47% и достиг рекордных 27,74 млрд долларов.
Pfizer — не первая иностранная группа, вызвавшая подозрения итальянских налоговых органов. Французская группа компаний класса люкс Kering в апреле достигла соглашения с итальянскими налоговыми органами на сумму 186,7 млн евро для урегулирования спора, касающегося ее бренда Bottega Veneta.
Опубликовано: Тарас Медведев
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